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Волкер говорит, что в Хельсинки США не уступали РФ 26.07 03:10   MIGnews.com

Волкер говорит, что в Хельсинки США не уступали РФ

Американский спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер сообщил, что на встрече в Хельсинки России не поступились ни одним из вопросов.

В интервью VOA он сказал, что не было шагов к признанию присоединения Россией Крыма, поддержки референдума, позиции РФ по созданию силовой группы для защиты мониторинговой миссии: "Не было никаких подарков для России".

Волкер настаивает на том, что США делают верные шаги, а диалог с Россией направлен на разрешение конфликта в Украине.

Как известно, встреча между президентами Трампом и Путиным состоялась в Хельсинки 16 июля.


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