25.06 09:55 MIGnews.com

Россия не позволила Сирии применить С-300 против Израиля

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Сирийская армия не смогла использовать зенитно-ракетные комплексы С-300 во время налета израильской авиации 13 апреля 2019 года, поскольку для применения этого ЗРК нужно запрашивать разрешение Российской Федерации, которое получено не было.Такое мнение выразил аналитик Джорджтаунского университета Себастьян Роблин в своей статье для The National Interest.Кремль, несмотря на протесты Иерусалима, еще в 2018 году продал Дамаску партию С-300 (SA-20B по классификации НАТО, - Ред.), способных использовать ракеты 48N6 с заявленной максимальной дальностью в 200 километров. Это по сути стало угрозой для армии Израиля.В феврале 2019 года на снимках со спутника в Масиаф обнаружили как минимум три системы С-300, которые находились во вполне рабочем состоянии. При этом ЗРК даже не попыталась сбить ракеты израильского F-16. Тогда сирийские государственные источники утверждали, что экипажи попросту еще не завершили подготовку."Тот факт, что управляемый сирийцами SA-20B бездействовал, подтверждает тот факт, что использование системы требует разрешения РФ. Как и ожидалось, Кремль, не хочет разрешать атаки для защиты иранских активов", – утверждал в свою очередь авторитетный сайт по анализу конфликтов T-Intelligence.Позже некий источник из сирийский армии подтвердил, что именно Москва командует местными военнослужащими."РФ может не одобрять удары израильской авиации по Сирии, но они не станут вмешиваться, поскольку в настоящее время у них есть соглашение с администрацией Нетаниягу", – считает источник.Россия борется с Ираном за влияние в Сирии. Местный диктатор Башар Асад поддерживает Москву, тогда как у его влиятельного брата Махера есть тесные связи с Ираном. В начале 2019 года Башар устроил в армии чистку сторонников брата, спровоцировав тем самым несколько вооруженных столкновений.В свою очередь военный аналитик Бабак Тагвеи считает, что истребители Армии Обороны Израиля впервые использовали новейшую самонаводящуюся сверхзвуковую ракету Rampage мощностью 560 килограмм. Ее было бы сложнее перехватить даже таким мощным ЗРК, как С-300.Эти ракеты, созданные на основе артиллерийских ракет EXTRA, обладают повышенной дальностью огня. Они могут программироваться на заход к цели под нужным углом на определенной скорости уже после запуска. Мало того, ракета класса "воздух-земля" способна даже калибровать боеголовку для получения нужного уровня разлета осколков и контроля сопутствующего ущерба.Поскольку предположительная дальность действия измеряется в сотнях км, ракета могла и вовсе быть запущенна далеко из-за пределов диапазона поражения системы российских ЗРК.По мнению сирийского военного эксперта Мохаммеда Алфтае, повлиять на решение не применять дорогие ракеты 48N6 мог целый ряд военно-политических факторов.«Из-за особенностей системы и того, что русские, вероятно, поставили всего несколько ракет для пусковых установок, не думаю, что Дамаск вообще будет использовать С-300 в ближайшем будущем. Израильская авиация сразу атакует область различными видами ракет и бомб. Использовать С-300 для отражения такой атаки – просто не выгодно», - считает эксперт.Кроме того, Алфтае также уверен, что F-16, запускавший ракеты, находился вне зоны поражения С-300, особенно если применялись ракеты Rampage.