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Грузия предлагает использовать шаттлы для доставки россиян 25.06 07:57   MIGnews.com

Грузия предлагает использовать шаттлы для доставки россиян

Ближайшие аэропорты в Баку, Ереване и Трабзоне могут организовать доставку российских туристов в Грузию бесплатными автобусами

Из других стран в Грузию можно запустить дополнительные чартерные рейсы, пишет РБК.

По мнению главы Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалвы Алавердашвили, предоставивший чиновникам Минэкономики и менеджерам по туризму план доставки пассажиров, эта схема позволит не потерять российских туристов после запрета авиасообщения.

«Главное в этом плане организация в ближайших аэропортах Армении, Азербайджана и Турции поездок на так называемых шаттлах. Они с легкостью могут доставить туристов в Грузию. Кроме того, страны Прибалтики, Украина и Казахстан уже готовы организовать дополнительные чартерные рейсы в грузинские аэропорты», - считает Алавердашвили.

Грузинское подразделение Transparency International вычислило, что ущерб от прекращения поездок в страну российских туристов составит не менее 100 млн долларов. По подсчетам основателя неправительственной организации «Банки и общество» Георгия Кепуладзе оценил ущерб для экономики Грузии в размере 250-300 млн долларов.

Напомним, 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал Указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан в Грузию с 8 июля. С этой же даты грузинские перевозчики не могут осуществлять полеты в Россию.


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