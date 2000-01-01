25.06 06:57 MIGnews.com

Встреча в Иерусалиме: Россия и гарантии безопасности Израиля

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24 июня в Иерусалиме прошла встреча Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с главой Совета Национальной Безопасности России Николаем Патрушевым.Нетаниягу предупредил Патрушева, что Израиль “сделает все что возможно” для того, чтобы не допустить появления ядерного оружия у Тегерана.Нетаниягу сказал: “Я думаю вы понимаете, что это значит в случае режима, призывающего к нашему уничтожению, и ежедневно действующему ради достижения этой цели”.Глава правительства подчеркнул: “Израиль не позволит Ирану укрепиться на наших границах, и мы сделаем все возможное для того, чтобы предотвратить получение им ядерного оружия”.Нетаниягу подчеркнул: “Сотрудничество в области безопасности с Россией уже многое принесло региону, и фундаментально изменило региональную ситуацию”.В заявлении для пресс Николай Патрушев сообщил: “Мы уделяем особое внимание гарантиям безопасности Израиля. Это - наш особый интерес, потому что в Израиле живет чуть меньше двух миллионов наших соотечественников. Израиль поддерживает нас по нескольким каналам, включая ООН. Премьер-министр Нетаниягу уже сказал, что у нас общие взгляды на проблему борьбы с фальсификацией истории второй мировой войны”.На саммите по безопасности, который сегодня пройдет в Иерусалиме, “будут обсуждаться несколько идей, которые могут принести мир вашему региону, и после того, как мы достигнем соглашения, мы добавим другие государства к этому формату”, сказал Патрушев.