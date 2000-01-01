25.06 06:28 MIGnews.com

Трамп встретится с Путиным и бин Салманом

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Президент США Дональд Трамп планирует встретится с российским президентом Владимиром Путиным и саудовским наследным принцем Мухаммедом бин Салманом в кулуарах саммита Большой Двадцатки в Японии.Об этом сообщил представитель Белого Дома Reuters .Главной темой обсуждения станут иранские провокации и напряженность в Заливе.Россия была союзником Ирана на протяжении всей сирийской войны и лишь в феврале этого года заявила, что вывод иранских сил из этой арабской страны является ее целью.Путин ранее заявил, что он “открыт” к встрече с Трампом, но не ожидает быстрого прогресса в деле снижения напряженности.Российский лидер в сильных выражения предупредил американцев об опасности применения силы, что, по его словам, может привести к “катастрофе”.Путин заявил: “Диалог всегда хорош и необходим. Если у американской стороны есть к этому интерес, мы, естественно к этому готовы - настолько, насколько готовы наши партнеры”.