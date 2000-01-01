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Трамп встретится с Путиным и бин Салманом 25.06 06:28   MIGnews.com

Трамп встретится с Путиным и бин Салманом

Президент США Дональд Трамп планирует встретится с российским президентом Владимиром Путиным и саудовским наследным принцем Мухаммедом бин Салманом в кулуарах саммита Большой Двадцатки в Японии.

Об этом сообщил представитель Белого Дома Reuters .

Главной темой обсуждения станут иранские провокации и напряженность в Заливе.

Россия была союзником Ирана на протяжении всей сирийской войны и лишь в феврале этого года заявила, что вывод иранских сил из этой арабской страны является ее целью.

Путин ранее заявил, что он “открыт” к встрече с Трампом, но не ожидает быстрого прогресса в деле снижения напряженности.

Российский лидер в сильных выражения предупредил американцев об опасности применения силы, что, по его словам, может привести к “катастрофе”.

Путин заявил: “Диалог всегда хорош и необходим. Если у американской стороны есть к этому интерес, мы, естественно к этому готовы - настолько, насколько готовы наши партнеры”.


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