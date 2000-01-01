Законодательница признала бегство евреев из арабских стран

Тереза Вильерс, представляющая "Консервативную партию", заявила, что правительство должно признать еврейских беженцев и призвала других членов парламента поддержать усилия по сохранению еврейских территорий в регионе, сообщила в понедельник Jewish Chronicle.
Около 850 000 евреев были вынуждены покинуть свои родные страны на Ближнем Востоке и в Северной Африке после создания Государства Израиль в 1948 году. Многие столкнулись с насилием и были вынуждены оставить большую часть своей собственности.
"Это нерассказанная история и неразрешенная несправедливость: между 1948 и 1970-ми годами в мусульманском мире были совершены погромы и насильственные нападения на еврейских граждан", - заявила Вильерс, которая не является еврейкой и ранее занимала пост государственного секретаря Северной Ирландии.