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Законодательница признала бегство евреев из арабских стран | Фото:25.06 20:41   MIGnews.com

Законодательница признала бегство евреев из арабских стран

Британский законодатель призвала правительство Великобритании признать тяжелое положение евреев, вынужденных покинуть свои дома в арабских странах в 20-м веке.

Об этом во вторник, 25 июня пишет The Times of Israel.

Тереза Вильерс, представляющая "Консервативную партию", заявила, что правительство должно признать еврейских беженцев и призвала других членов парламента поддержать усилия по сохранению еврейских территорий в регионе, сообщила в понедельник Jewish Chronicle.

Около 850 000 евреев были вынуждены покинуть свои родные страны на Ближнем Востоке и в Северной Африке после создания Государства Израиль в 1948 году. Многие столкнулись с насилием и были вынуждены оставить большую часть своей собственности.

"Это нерассказанная история и неразрешенная несправедливость: между 1948 и 1970-ми годами в мусульманском мире были совершены погромы и насильственные нападения на еврейских граждан", - заявила Вильерс, которая не является еврейкой и ранее занимала пост государственного секретаря Северной Ирландии.


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