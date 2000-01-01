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Иран откажется от дальнейших обязательств по ядерной сделке | Фото:25.06 20:18   MIGnews.com

Иран откажется от дальнейших обязательств по ядерной сделке

Иран 7 июля "решительно" откажется от новой порции обязательств по ядерному соглашению 2015 года с мировыми державами, сообщает во вторник полуофициальное информационное агентство Fars со ссылкой на "записку" представителя сил безопасности, передает The Times of Israel.

8 мая Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение двух своих обязательств в рамках сделки и поставил Европе, Китаю и России ультиматум в течение двух месяцев помочь Ирану обойти санкции США и продать нефть, иначе он откажется от еще двух обязательств.

"С 7 июля Иран решительно предпримет второй шаг по сокращению своих обязательств", - сообщил агентству секретарь Верховного совета национальной безопасности Ирана, контр-адмирал Али Шамхани.

Он заявил, что страны, которые "истолковали терпение" Ирана как слабость и бездействие, ошибаются, и что ответ Ирана "ничем не отличается от его реакции на коварные политические усилия по ограничению абсолютных прав иранского народа".


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