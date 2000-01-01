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В Бахрейне собрались участники экономического семинара | Фото:25.06 19:07   MIGnews.com

В Бахрейне собрались участники экономического семинара

Делегаты, правительственные чиновники и журналисты, а также по меньшей мере пять раввинов, начинают собираться в отеле Four Seasons в столице Бахрейна Манаме на семинар под названием "Мир во имя процветания", который должен начаться сегодня вечером.

Об этом пишет The Times of Israel.

Раввины из Центра Симона Визенталя, советник по межконфессиональным делам короля Бахрейна, раввин и владелец фонда венчурного капитала из Монреаля общаются с главой МВФ Кристиной Лагард и боссом ФИФА Джанни Инфантино.

Джаред Кушнер и министр финансов США Стивен Мнучин еще не прибыли. Ашраф Джабари, единственный известный палестинский бизнесмен, присутствующий на мероприятии, сидит на диване у входа в отель. К нему присоединилась горстка палестинцев, которые отказываются от интервью, но говорят, что поддерживают Джабари и его решение не бойкотировать мероприятие.


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