В Бахрейне собрались участники экономического семинара
Делегаты, правительственные чиновники и журналисты, а также по меньшей мере пять раввинов, начинают собираться в отеле Four Seasons в столице Бахрейна Манаме на семинар под названием "Мир во имя процветания", который должен начаться сегодня вечером.
Раввины из Центра Симона Визенталя, советник по межконфессиональным делам короля Бахрейна, раввин и владелец фонда венчурного капитала из Монреаля общаются с главой МВФ Кристиной Лагард и боссом ФИФА Джанни Инфантино.
Джаред Кушнер и министр финансов США Стивен Мнучин еще не прибыли. Ашраф Джабари, единственный известный палестинский бизнесмен, присутствующий на мероприятии, сидит на диване у входа в отель. К нему присоединилась горстка палестинцев, которые отказываются от интервью, но говорят, что поддерживают Джабари и его решение не бойкотировать мероприятие.