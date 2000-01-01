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Президент Чили помолился за мир у Западной Стены | Фото:25.06 18:49   MIGnews.com

Президент Чили помолился за мир у Западной Стены

Президент Чили Себастьян Пиньера во вторник посетил Западную Стену в Иерусалиме в рамках государственного визита в Израиль, вознеся молитву о мире в еврейском государстве.

Бизнесмена-миллиардера и экономиста, получившего образование в Гарварде, сопровождали его супруга и делегация чилийских чиновников. Во время своего посещения святого места президент чилийский лидер рассказал, что ученики школы имени Анны Франк в Сантьяго передали ему свои записки с молитвами, чтобы вложить их между камнями Западной стены.

В заявлении представителей управления Западной стены говорится, что супруги Пиньера оставили запись в гостевой книге с молитвой о мире.

Визит лидера Чили в Израиле состоялся после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в Бразилии на инаугурации президента Жаира Болсонару в начале января.




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