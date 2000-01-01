Ривлин призывает заключить договор с палестинцами

Президент Реувен Ривлин во вторник принял посланника Египта в Израиле на мероприятии, посвященном 40-летию мирного договора между двумя странами, и призвал к тому, чтобы договор послужил вдохновением для достижения аналогичного соглашения с палестинцами.
Он также сказал послу Египта в Израиле Халеду Азми, что хотел бы встретиться с президентом Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси.
К президенту и Азми в президентской резиденции в Иерусалиме присоединились министр иностранных дел Исраэль Кац и министр регионального сотрудничества Цахи Анегби.
"Мирный договор между Израилем и Египтом был подписан только через шесть лет после ужасной войны между нашими странами в 1973 году", - сказал Ривлин. "Мы никогда не могли представить, что только через несколько лет наши лидеры будут обниматься и пожимать друг другу руки. Это должно вдохновить наши усилия по достижению мира со всеми соседями, особенно с нашими палестинскими соседями".