Россия вторая в мире по производству и экспорту оружия

По словам чиновника, Россия находится на втором месте по производству и экспорту оружия. Российскую военную промышленность опережают только американцы.
«Нашими главными конкурентами остаются только Соединенные Штаты», – сказал Чемезов.
Форум «Армия-2019» проходит с 25-го по 30 июня в Московской области. Отдельные выставки пройдут и в других регионах РФ. По предварительным оценкам, участие в форуме примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.