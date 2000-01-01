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Россия вторая в мире по производству и экспорту оружия 25.06 15:10   MIGnews.com

Россия вторая в мире по производству и экспорту оружия

Более 20% в глобальном экспорте вооружений составляет доля Российской Федерации, заявил во время Международного военно-технического форума «Армия-2019» глава Ростеха Сергей Чемезов.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам чиновника, Россия находится на втором месте по производству и экспорту оружия. Российскую военную промышленность опережают только американцы.

«Нашими главными конкурентами остаются только Соединенные Штаты», – сказал Чемезов.

Форум «Армия-2019» проходит с 25-го по 30 июня в Московской области. Отдельные выставки пройдут и в других регионах РФ. По предварительным оценкам, участие в форуме примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.


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