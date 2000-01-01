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Nakonu.com
25.06 13:13 MIGnews.com
Нетаниягу намеревается сблизить США и Россию в Сирии
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу говорит, что у Израиля, Соединенных Штатов и России есть общая цель – вывести иранские силы из Сирии
.
Нетаниягу утверждает, что это "приведет к достижению большей стабильности на Ближнем Востоке". С таким заявлением он выступил на встрече советников по национальной безопасности трех стран во вторник, пишет
Ynetnews
.
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