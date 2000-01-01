25.06 12:02 MIGnews.com

Нетаниягу "больно ранил" Аюба Кару

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Бывший министр связи Израиля Аюб Кара дал интервью 13-му каналу израильского ТВ.В интервью Кара раскритиковал лидера своей партии Ликуд Биньямина Нетаниягу.Кара заявил: "Даже в самый тяжелый период моей жизни, когда я потерял моих братьев в войнах Израиля, когда умерли мои родители, я не чувствовал себя так плохо. На протяжении многих лет я был верен определенным принципам – и тут неожиданно я чувствую, что меня предали".Кара поведал: “Я, как министр связи, принял некоторые важные решения. И определенным людям эти решения не понравились. Я был предан до слепоты, таков мой характер, у меня есть честность, верность, цельность и сионизм, но тут произошло отвратительное предательство. Люди ранили меня из-за моей преданности к ним, я не могу поверить, что это произошло”.О Нетаниягу Кара сказал: “Он сделал мне очень плохо тем, что я вынужден критиковать моего лидера, премьер-министра, человека, который был и останется для меня высшим символом. Тут было предательство – национальный закон. Друзы выступили против него, он обещал: "Мы все исправим", но ничего сделано не было. Сегодня я уже могу осознать, что было предательство, которого я не мог себе и вообразить, со стороны самого важного для меня в мире символа. И я должен получить от него ответы на это”.Обидевшись, кара решил податься в шоу-бизнес. Кара встретился с продюсерами популярного шоу Survivor VIP, чтобы обсудить свое возможное участие в качестве кандидата, сообщает израильский новостной сайт Ynet.Министр связи Израиля Аюб Кара подал в отставку со своего поста на следующий день после того, как СМИ сообщили, что он рассматривает возможность своего участия в реалити-шоу Survivor VIP канала Reshet 1. Об этом сообщает Ynet.В рамках своих министерских обязанностей Кара регулировал деятельность Reshet 13.Согласно сообщению, встреча Кара с продюсерами канала состоялась после всеобщих выборов в Израиле в апреле. Кара занял 39-е место в избирательном списке Ликуда и не смог получить место в парламенте.В письме премьер-министру Нетаниягу, отправленном в понедельник, Кара утверждал, что его постоянно подавляли и подвергали гонениям с момента вступления в должность в 2017 году. Кара был единственным нееврейским министром в нынешнем Кнессете и является членом меньшинства друзов, которое составляет 1,6% населения страны, по данным Центрального статистического бюро Израиля.В ответ на запрос Calcalist о том, будет ли Кара участвовать в шоу, Reshet 13 ответил, что шоу в настоящее время находится в процессе кастинга, и на данный момент информация об участниках не может быть оглашена.