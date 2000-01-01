25.06 15:14 MIGnews.com

Четыре страны призвали к дипломатическим решениям по Ирану

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«Мы призываем Иран прекратить любые дальнейшие действия, угрожающие стабильности в регионе, и призываем к дипломатическим решениям для снижения напряженности», – говорится в заявлении, опубликованном США в понедельник, когда госсекретарь Майк Помпео встретился с лидерами Саудовской Аравии и Эмиратов.Четыре страны вновь выразили обеспокоенность в связи с нападением йеменских боевиков-хути, которые ориентируются на Иран, на гражданский аэропорт в южной части Саудовской Аравии, а также недавним саботажем судов, в котором Вашингтон обвинил Иран.«Эти атаки угрожают международным водным путям, на которые мы все рассчитываем в судоходстве. Корабли и их экипажи должны иметь возможность безопасно проходить через международные воды, – заявили четыре страны об инцидентах в Персидском заливе. – Мы выражаем полную поддержку Саудовской Аравии и призываем немедленно прекратить подобные нападения со стороны иранцев, поддерживаемых Ираном».Тем временем, международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что оно очень обеспокоено влиянием напряженности на Ближнем Востоке на глобальную энергетическую безопасность и будет предпринимать меры в случае каких-либо физических перебоев с поставками, заявил в понедельник его исполнительный директор.Цены на нефть выросли в понедельник, усилив значительный рост на прошлой неделе, что было вызвано напряженностью в отношениях между США и Ираном, хотя опасения по поводу возможности ослабления спроса сдерживали рост.Сильный рост цен на сланцевую нефть в США также привел к резкому росту, добавил Фатих Бирол из МЭА в понедельник.«Мы очень внимательно следим за ситуацией и очень переживаем. В случае физического сбоя мы готовы действовать соответствующим образом», – заявил Бирол на пресс-конференции на ежегодной конференции МЭА по энергоэффективности в Дублине.На прошлой неделе эталонная нефть марки Brent поднялась на 5%, а американская нефть выросла на 10% после того, как Иран сбил американский беспилотник.Ранее в этом месяце Бирол заявил, что нападения на два танкера в Оманском заливе, вызвавшие обеспокоенность в связи с сокращением потоков нефти на одном из ключевых морских маршрутов в мире, угрожают глобальной энергетической безопасности.Иран отрицает какую-либо роль в танкерных атаках.