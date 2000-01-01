Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Айоб Кара: из политики в шоу-бизнес 25.06 10:42   MIGnews.com

Аюб Кара: из политики в шоу-бизнес

Министр связи Израиля Аюб Кара встретился с продюсерами популярного шоу Survivor VIP, чтобы обсудить свое возможное участие в качестве кандидата, сообщает израильский новостной сайт Ynet.

Министр связи Израиля Аюб Кара подал в отставку со своего поста на следующий день после того, как СМИ сообщили, что он рассматривает возможность своего участия в реалити-шоу Survivor VIP канала Reshet 1. Об этом сообщает Ynet.

В рамках своих министерских обязанностей Кара регулировал деятельность Reshet 13.

Согласно сообщению, встреча Кара с продюсерами канала состоялась после всеобщих выборов в Израиле в апреле. Кара занял 39-е место в избирательном списке Ликуда и не смог получить место в парламенте.

В письме премьер-министру Нетаниягу, отправленном в понедельник, Кара утверждал, что его постоянно подавляли и подвергали гонениям с момента вступления в должность в 2017 году. Кара был единственным нееврейским министром в нынешнем Кнессете и является членом меньшинства друзов, которое составляет 1,6% населения страны, по данным Центрального статистического бюро Израиля.

В ответ на запрос Calcalist о том, будет ли Кара участвовать в шоу, Reshet 13 ответил, что шоу в настоящее время находится в процессе кастинга, и на данный момент информация об участниках не может быть оглашена.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:33
Мятежники хути блокируют получение продовольствия
11:15
Ливан отказывается от инвестиций
11:07
В Израиле подняли тарифы на проезд в такси
10:27
Алибасова подозревают в симуляции отравления
10:20
Сокращение госбюджета Израиля: грядут непростые времена
09:55
Россия не позволила Сирии применить С-300 против Израиля
09:35
Италия примет Олимпийские игры 2026 года
09:21
Поставки топлива в Газу прекращены
09:11
Коллапс дела об изнаисловании: семья предоставила улики
08:17
Детективы изъяли вещи у жертвы Каттуса для теста ДНК
08:08
Ликвидация командира Исламского джихада: следствие отменено
07:57
Грузия предлагает использовать шаттлы для доставки россиян
07:38
Продолжение работы Сде-Дов "выпотрошит" бюджет Израиля
06:08
Найдена опасная уязвимость в Outlook для Android
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus