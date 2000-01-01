25.06 10:42 MIGnews.com

Аюб Кара: из политики в шоу-бизнес

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Министр связи Израиля Аюб Кара встретился с продюсерами популярного шоу Survivor VIP, чтобы обсудить свое возможное участие в качестве кандидата, сообщает израильский новостной сайт Ynet.Министр связи Израиля Аюб Кара подал в отставку со своего поста на следующий день после того, как СМИ сообщили, что он рассматривает возможность своего участия в реалити-шоу Survivor VIP канала Reshet 1. Об этом сообщает Ynet.В рамках своих министерских обязанностей Кара регулировал деятельность Reshet 13.Согласно сообщению, встреча Кара с продюсерами канала состоялась после всеобщих выборов в Израиле в апреле. Кара занял 39-е место в избирательном списке Ликуда и не смог получить место в парламенте.В письме премьер-министру Нетаниягу, отправленном в понедельник, Кара утверждал, что его постоянно подавляли и подвергали гонениям с момента вступления в должность в 2017 году. Кара был единственным нееврейским министром в нынешнем Кнессете и является членом меньшинства друзов, которое составляет 1,6% населения страны, по данным Центрального статистического бюро Израиля.В ответ на запрос Calcalist о том, будет ли Кара участвовать в шоу, Reshet 13 ответил, что шоу в настоящее время находится в процессе кастинга, и на данный момент информация об участниках не может быть оглашена.