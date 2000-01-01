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Рамон: нельзя судить действующего премьер-министра | Фото:25.05 09:37   MIGnews.com

"Требовать от судей решения по Нетаниягу - негуманно"

Бывший министр юстиции Хаим Рамон призвал принять закон в Израиле, запрещающий начинать судебное преследование против действующего премьер-министра. Тем не менее, он отметил, что принимать такой закон в Израиле "уже поздно".

В интервью 13-му каналу Рамон заявил, что судебное разбирательство против действующего премьер-министра не может проходить надлежащим образом, так как "народ разрывают пополам" и решение в любом случае посчитают несправедливым.

Таким образом, ожидание этого решения от судей является "негуманным" требованием.

Рамон также отметил, что протесты против судебной системы устраивали сначала левые, во время которых они говорил "ужасные" вещи о юридическом советнике правительства Авихай Мандельблите.

Он добавил, что те, кто критикует Нетаниягу считают себя "просвещенными и правильными", однако они же в резкой форме высказываются против сторонников премьер-министра.


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