25.05 09:37 MIGnews.com

"Требовать от судей решения по Нетаниягу - негуманно"

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Бывший министр юстиции Хаим Рамон призвал принять закон в Израиле, запрещающий начинать судебное преследование против действующего премьер-министра. Тем не менее, он отметил, что принимать такой закон в Израиле "уже поздно".В интервью 13-му каналу Рамон заявил, что судебное разбирательство против действующего премьер-министра не может проходить надлежащим образом, так как "народ разрывают пополам" и решение в любом случае посчитают несправедливым.Таким образом, ожидание этого решения от судей является "негуманным" требованием.Рамон также отметил, что протесты против судебной системы устраивали сначала левые, во время которых они говорил "ужасные" вещи о юридическом советнике правительства Авихай Мандельблите.Он добавил, что те, кто критикует Нетаниягу считают себя "просвещенными и правильными", однако они же в резкой форме высказываются против сторонников премьер-министра.