25.05 09:41 MIGnews.com

На следующем этапе запретят голосовать за правых

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Депутат Май Голан (Ликуд) рассказала о том, что на чувствует в связи с началом процесса по делам Нетаниягу.Голан заявила: “Мы пришли к зданию суда поддержать премьер-министра, народ Израиля и избирателей правых, чьи права попраны. Это - черный день для израильской демократии, день когда человек, больше десяти лет служивший премьер-министром, посвятивший всю свою Жизнь Государству Израиль стоит перед судом по обвинению, шитому белыми нитками. И я спрашиваю себя, что дальше? Нам теперь запретят голосовать за правых? Может нас и судить за это будут? Это то, что я чувствую прямо сейчас”.