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`Нетаниягу виновен в болезни судебной системы` 25.05 08:40   MIGnews.com

"Нетаниягу виновен в болезни судебной системы"

Депутат Матан Кахана (Ямина) прокомментировал начало судебного процесса над премьер-министром БИньямином Нетаниягу.

Кахана заявил: “День, в который мы видим премьер-министра Израиля на скамье подсудимых - печальный день для Государства Израиля. У премьер-министра есть презумпция невиновности”.

Кахана добавил: "Наша правоохранительная система нуждается в серьезных реформах ради того, чтобы было восстановлено к ней доверие народа. Главный виновник болезни правоохранительной системы - Нетаниягу, который своим собственным телом прикрыл правоохранительную систему тогда, когда такие реформы были предложены”.


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