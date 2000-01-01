25.05 08:10 MIGnews.com

Полтора миллиона израильтян на скамье подсудимых

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Статью под таким названием опубликовал в газете Маарив Кальман Либескинд.Процесс против премьер-министра завершится после того, как судьи выслушают свидетелей и изучат улики и вынесут вердикт. Если Биньямин Нетаниягу победит - он пойдет домой свободным и счастливым человеком. Если его осудят, он закончит за решеткой. Это может показаться странным, но Биньямин Нетаниягу - не единственная история здесь.В широком социальном смысле, на следующий день после суда над Нетаниягу важно не забыть о том, что называется голос народа. И народ очень легко делится на две группы - на “защитников верховенства закона” и на тех, кто его презирает, на хороших и плохих, на тех кто “действует по уму” и тех, кто “поддается эмоциям”.С самого начала “хранители ценностей” отличались покровительственным и спесивым отношением к своим оппонентам. Те люди прессы, которые посмели поддержать Нетаниягу объявлялись “рупорами”, в то время как те, кто им противостоял “журналистами”.Демонстрации в поддержку Нетаниягу всегда показывали как демонстрации против верховенства закона, в то время как протесты против него всегда шли в рамках “защиты демократии”.Следует признать, что в Израиле существует два лагеря, полностью противоположных друг другу. Есть очень много людей, которые верят в то, что Нетаниягу преследуют за его преступления и его место - на скамье подсудимых. Можно сколько угодно издеваться над "бибистами", которые видят в Нетаниягу своего мессию - но несмотря на это, с реальностью не поспоришь. Суд вынесет свой вердикт, но он не может закрывать глаза на тот факт, сколько израильтян проголосовали за Нетаниягу снова и снова, даже после того, как было прочитано обвинительное заключение против него. Их голосование во время последней выборной кампании стало вотумом недоверия правоохранительной системе.Эти люди не менее разумны и хороши, чем те, что находятся в противоположном лагере. У них есть глаза и уши - и развитое чувство обоняния. Они уже видели одного премьера, Эхуда Ольмерта получавшем взятки “в долларах, наличными, без доклада, пряча существование денег от всех”. Они знают, что в офисе Ольмерта был секретный сейф, из которого без всякого следа испарились 150 тысяч долларов. О Нетаниягу можно сказать все что угодно, но трудно игнорировать тот факт, что народ не удалось убедить в том, что его коррупция пахнет также, как пахнет коррупция Ольмерта.Эти люди - не менее разумны, чем комментатор, сообщивший вчера , что “Нетаниягу превратился в самого ненавидимого в Израиле человека”. Они не менее чувствительны, чем тот журналист, который вчера заявил, что даже если Нетаниягу оправдают - то есть признают, что его утверждения о том, что ему шили дела оказались верными, он все равно “будет виноват том гигантском вреде, который он причинил государству и его ценностям”.