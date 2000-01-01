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Эхуд Ольмерт: Я верю в систему правосудия 25.05 07:14   MIGnews.com

Эхуд Ольмерт: Я верю в систему правосудия

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт дал интервью 13-му каналу израильского ТВ.

На вопрос : “Вы верите в систему правосудия?” Ольмерт ответил: “Абсолютно. Однозначно. Я думаю, что правоохранительная система не свободна от ошибок. Она иногда их допускает.  Я думаю, что в случае со мной они не допустили ужасную ошибку”. 

На вопрос: “Так в случае с Нетаниягу это - справедливо?” Ольмерт ответил: “Они еще не вынесли никакого вердикта. Но если у меня к ним и есть претензии - так это поп поводу тех немыслимых  поблажек, которые были предоставлены главе правительства ”.

Ольмерт провозгласил, что “то что нам известно сейчас о “деле о подлодках” - достаточно для того, чтобы отдать главу правительства под суд за мошенничество при отягчающих обстоятельствах”.


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