25.05 07:01 MIGnews.com

Шломо Фильбер дал новые и значительные показания

Поделиться

Все по теме

Комментарии





13-й канал израильского ТВ сообщает о том, что прокуратура пошла на очень необычный шаг и полтора месяца назад, 3 апреля, взяла новые показания у государственного свидетеля Шломо Фильбера.Следователям стало известно в рамках другого дела о существовании записей Фильбера, касающихся “дела 4000”. Записи были сделаны в реальном времени - в момент совершения сделки Yes и Безек. В записях описываются разговоры на эту тему Фильбера с Нетаниягу.Во время одного из таких разговоров Нетаниягу якобы отдал распоряжение Фильберу о существенном снижении цен для Безека в области телефонной связи, и тем Самым якобы “спас” Безек и его владельца, Шауля Аловича.Фильбера вызвали в полицию и он дал показания. Они признал, что делал записи в это время. В то же время Нетаниягу на следствии опровергал само проведение подобной встречи.Новые материалы следствия будут переданы адвокатом Нетаниягу до 19 июля. 19 июля пройдет повторное заседание суда, на котором те скажут, сколько времени им потребуется на изучение материалов и на формулировку ответа на обвинения.Само обсуждение доказательств, по всей видимости, не начнется ранее чем через полгода. Прокуратура настаивает на том, чтобы такое заседание было проведено раньше.