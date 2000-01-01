26.05 15:29 MIGnews.com

Эрдоган пригрозил Израилю "гневом мусульманского мира"

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Президент Турции Реджип Тайип Эрдоган пригрозил Израилю "гневом всего мусульманского мира", если государство переступит через "красную черту".Соответствующее заявление он сделал в честь праздника Ид аль-Фитр."Мы являемся свидетелями, что Израиль собирается посягнуть на земли и права палестинского народа и аннексировать оккупированные территории. Это противоречит международному законодательству", – сказал он.По словам Эрдогана, международное сообщество вместо мира и процветания дало палестинцам ни того, ни другого."Сегодня Турция является единственной страной, которая готова отстаивать их права. И мы сделаем для этого все возможное и даже более того. Иерусалим и Храмовая гора – это святыни всех трех религий, это и есть та сама "красная черта", переход за которую вызовет гнев всего мусульманского мира, и горе Израилю, если он на это решится", – констатировал Эрдоган.