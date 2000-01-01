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Эрдоган пригрозил Израилю `гневом мусульманского мира` | Фото:26.05 15:29   MIGnews.com

Эрдоган пригрозил Израилю "гневом мусульманского мира"

Президент Турции Реджип Тайип Эрдоган пригрозил Израилю "гневом всего мусульманского мира", если государство переступит через "красную черту".

Соответствующее заявление он сделал в честь праздника Ид аль-Фитр.

"Мы являемся свидетелями, что Израиль собирается посягнуть на земли и права палестинского народа и аннексировать оккупированные территории. Это противоречит международному законодательству", – сказал он.

По словам Эрдогана, международное сообщество вместо мира и процветания дало палестинцам ни того, ни другого.

"Сегодня Турция является единственной страной, которая готова отстаивать их права. И мы сделаем для этого все возможное и даже более того. Иерусалим и Храмовая гора – это святыни всех трех религий, это и есть та сама "красная черта", переход за которую вызовет гнев всего мусульманского мира, и горе Израилю, если он на это решится", – констатировал Эрдоган.


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