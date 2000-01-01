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Во Франции выбрали первого открытого мэра-трансгендера 26.05 05:21   MIGnews.com

Во Франции выбрали первого открытого мэра-трансгендера

В французском городке Тиюа-ле-Маршен избрали первого во Франции открытого мэра-трансгендера.

55-летняя трансгендерная женщина Мари Ко по образованию агротехник, она выступала с программой сохранения окружающей среды и развития местной экономики.

После своего назначения Мари Ко заявила, что она не является активисткой и будет сосредотачиваться прежде всего на делах муниципалитета, а не на гендерных проблемах.

"Люди избрали меня не потому, что я трансгендер, они выбрали мою программу. Когда ситуация становится нормальной, тебя перестают отличать от остальных", — сказала она.


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