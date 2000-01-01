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Зеленский позвонил Нетаниягу: известны детали переговоров | Фото:25.05 19:13   MIGnews.com

Зеленский позвонил Нетаниягу: известны детали переговоров

В понедельник, 25 мая, состоялся телефонный разговор премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента Украины Владимира Зеленского.

Украинский лидер позвонил, чтобы поздравить с формированием нового правительства.

"Премьер-министр Нетаниягу и президент Украины Зеленский обсудили вопросы реализации и расширения соглашения о зоне свободной торговли, увеличение израильских инвестиций в Украину, а также усилия по возобновлению авиасообщения между двумя странами и меры безопасности в связи с этим", – сообщает пресс-служба канцелярии израильского премьера.

В свою очередь, Зеленский заявил, что Израиль является примером эффективной борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.

Лидеры договорились о том, что в ближайшее время советник Зеленского по национальной безопасности прибудет на встречу со своим израильским коллегой для обсуждения расширения двустороннего сотрудничества.


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