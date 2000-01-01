25.05 18:10 MIGnews.com
Беннетт: БАГАЦ наносит ущерб сдерживанию террора
Председатель партии "Ямина" Нафтали Беннетт прокомментировал решение БАГАЦа
аннулировать постановление о сносе дома террориста Махмуда Атуна, причастного к убийству 19-летнего солдата Двира Сорека.
Об этом сообщают израильские СМИ.
"Если правительство ответит на этот шаг БАГАЦа мерами, это послужит сигналом, что кабинет министров слаб", – отметил Беннетт.
По его словам, отменив постановление о сносе дома террориста, БАГАЦ нанес серьезный ущерб потенциалу сдерживания террора.
"Я призываю премьер-министра Биньямина Нетаниягу потребовать повторного рассмотрения дела", – констатировал Беннетт.
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