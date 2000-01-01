25.05 17:28 MIGnews.com

Нетаниягу поблагодарил Ликуд за поддержку в суде

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился к партии "Ликуд" на следующий день после первого слушания в суде по делам о коррупции.Он поблагодарил законодателей за то, что они стояли рядом с ним плечом к плечу перед обвинителями, СМИ и оппозицией."Вы поддержали меня", – сказал он, вызвав аплодисменты от законодателей партии.Нетаниягу также в очередной раз пообещал в ближайшее время сделать все, чтобы был установлен суверенитет над долиной реки Иордан и поселениями в Иудее и Самарии, несмотря на угрозы со стороны международных союзников.