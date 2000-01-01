Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Нетаниягу поблагодарил Ликуд за поддержку в суде | Фото:25.05 17:28   MIGnews.com

Нетаниягу поблагодарил Ликуд за поддержку в суде

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился к партии "Ликуд" на следующий день после первого слушания в суде по делам о коррупции.

Он поблагодарил законодателей за то, что они стояли рядом с ним плечом к плечу перед обвинителями, СМИ и оппозицией.

"Вы поддержали меня", – сказал он, вызвав аплодисменты от законодателей партии.

Нетаниягу также в очередной раз пообещал в ближайшее время сделать все, чтобы был установлен суверенитет над долиной реки Иордан и поселениями в Иудее и Самарии, несмотря на угрозы со стороны международных союзников.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:10
Беннетт: БАГАЦ наносит ущерб сдерживанию террора
17:49
Палестинцы ослабляют ограничения на Западном берегу
17:07
В Израиле снова растут цены на аренду жилья
16:54
Попытка теракта в Иерусалиме: первое видео с места ЧП
16:46
Попытка теракта в Иерусалиме: ранен полицейский
16:45
ПА ослабляет ограничения: что и когда начнет работать
16:24
Экономика Израиля сократилась на 7,1% в первом квартале
16:03
Двое палестинцев пытались зарезать бойцов ЦАХАЛ
15:42
Лапид: Нетаниягу разжигает гражданскую войну
15:21
Нетаниягу и Охана не дают опубликовать книжку Рони Альшейха
15:10
Джон Ли: случаи терроризма в Гонконге учащаются
14:42
IKEA открыла шестой магазин в Израиле в районе Бейт-Шемеш
14:04
Израильтянин вернул арабу 40 000 шекелей: "он святой"
13:33
Рейсы из аэропорта Бен-Гурион возобновятся в июле
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  