25.05 15:42 MIGnews.com

Лапид: Нетаниягу разжигает гражданскую войну

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Председатель партии Еш Атид Яир Лапид обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в попытке разжечь гражданскую войну и совершить государственный переворот.Такое заявление он сделал в понедельник, 25 мая."В тот момент, когда он приводит своих министров в суд, подстрекает, пытается разжечь гражданскую войну, ему нельзя позволить оставаться на своем посту. Вчера была попытка переворота, и ее возглавлял Нетаниягу", – объявил он.По словам Лапида, премьер-министр давил на полицию, прокуратуру, суды и средства массовой информации."Он пытался угрожать судьям, привел с собой в суд министра, ответственного за правоохранительные органы, и представителей подконтрольного ему комитета, назначающего судей", – констатировал Лапид.