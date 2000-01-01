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Лапид: Нетаниягу пытается разжечь гражданскую войну | Фото:25.05 15:42   MIGnews.com

Лапид: Нетаниягу разжигает гражданскую войну

Председатель партии Еш Атид Яир Лапид обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в попытке разжечь гражданскую войну и совершить государственный переворот.

Такое заявление он сделал в понедельник, 25 мая.

"В тот момент, когда он приводит своих министров в суд, подстрекает, пытается разжечь гражданскую войну, ему нельзя позволить оставаться на своем посту. Вчера была попытка переворота, и ее возглавлял Нетаниягу", – объявил он.

По словам Лапида, премьер-министр давил на полицию, прокуратуру, суды и средства массовой информации.

"Он пытался угрожать судьям, привел с собой в суд министра, ответственного за правоохранительные органы, и представителей подконтрольного ему комитета, назначающего судей", – констатировал Лапид.


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