25.05 13:29 MIGnews.com

Ольмерт: Нетаниягу - глава криминальной банды

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Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, осужденный на семь лет тюремного заключение за получение взяток наличными, на протяжении утра 25 мая раздает интервью основным израильским СМИОльмерт уже успел дать большое интервью порталу ynet и радио Галей ЦАХАЛ.Ольмерт заявил: "Когда я увидел речь Биньямина Нетаниягу перед тем, как он отправился в суд, у меня создалось впечатление, что это - сцена из фильма “Крестный Отец” Копполы. Перед нами - глава криминальной организации, в которой люди демонстрируют свою преданность, а он - указывает путь. Чем больше человек чувствует свою вину - тем больше он угрожает”.В “криминальной организации” Ольмерт выделяет только одну “положительную фигуру”. Ею почему-то оказался министр финансов Исраэль Кац. Ольмерт сообщил: "Очень жаль, что он пришел туда поддержать Нетаниягу. Он еще может занять высокие должности. Все остальные - Регев, Хотовели, Охана - вся эта банда поддерживает Нетаниягу в его попытке совершить революцию против демократии в Израиле, и они - не менее криминальны, чем он. Нетаниягу вчера перед лицом народа Израиля сказал очень тяжелые вещи о начальнике полиции - и я его знаю очень очень хорошо. Он вырос в Кирьят-Арба, он - идеологический поселенец, он не тот тип, который пришел потрясти царствование Нетаниягу. но теперь он получает угрозы. И, между прочим, угрозы получаю и я”.После этого Ольмерт обвинил Нетаниягу в “подстрекательстве к смерти Рабина”. и заявил, что сегодня “он создает в Израиле такую же обстановку”. Кого на этот раз собрался убивать Нетаниягу, Ольмерт не сказал.