25.05 15:21 MIGnews.com

Нетаниягу и Охана не дают опубликовать книжку Рони Альшейха

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Телеканал КАН сообщает о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу и бывший министр юстиции Амир Охана воспрепятствовали публикации книжки бывшего шефа израильской полиции Рони Альшейха.Альшейх закончил работу над книгой, в которой описывает свое пребывание на высокой должности начальника израильской полиции много месяцев назад. Он передал ее на рассмотрение цензуры и межминистерского комитета по публикациям.Цензура сразу одобрила книгу, но межминистерский комитет задерживается со своим ответом.Сам Альшейх не комментирует сложившуюся ситуацию.Офис премьер-министра заявил, что ответ по данному вопросу следует получать от министра юстиции. Новый министр юстиции Ави Ниссенкорн, однако, не в курсе происходящего, в то время как бывший министр юстиции, а ныне министр внутренней безопасности Амир Охана отказывается от комментариев.