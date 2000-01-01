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С 8 июня в Израиле запустят поезда | Фото:25.05 13:02   MIGnews.com

С 8 июня в Израиле запустят поезда

Министр транспорта Мири Регев ("Ликуд") и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн ("Ликуд") достигли соглашения, согласно которому поезда возобновят работу в соответствии с графиком, который действовал до карантина, 8 июня.

Также, с четверга, 28 мая, автобусы увеличат количество пассажиров с 25% до 75% от их полной вместимости, сообщают министр здравоохранения Юлий Эдельштейн и министр транспорта Мири Регев в совместном заявлении.

Количество пассажиров, которым разрешено одновременно присутствовать на междугородних автобусах, увеличится с 23 до 46 пассажиров. Таким образом, все сиденья, за исключением переднего ряда за водителем, могут быть использованы. Запрет на стоячее положение во время езды останется в силе.


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