С 8 июня в Израиле запустят поезда

Министр транспорта Мири Регев ("Ликуд") и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн ("Ликуд") достигли соглашения, согласно которому поезда возобновят работу в соответствии с графиком, который действовал до карантина, 8 июня.
Также, с четверга, 28 мая, автобусы увеличат количество пассажиров с 25% до 75% от их полной вместимости, сообщают министр здравоохранения Юлий Эдельштейн и министр транспорта Мири Регев в совместном заявлении.
Количество пассажиров, которым разрешено одновременно присутствовать на междугородних автобусах, увеличится с 23 до 46 пассажиров. Таким образом, все сиденья, за исключением переднего ряда за водителем, могут быть использованы. Запрет на стоячее положение во время езды останется в силе.