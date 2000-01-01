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`Бени Ганц - кукла Нетаниягу` 25.05 12:37   MIGnews.com

"Бени Ганц - кукла Нетаниягу"

Член Кнессета Мики Леви (Еш Атид-Телем) безжалостно атаковал своего бывшего босса и товарища по партии Кахоль Лаван Бени  Ганца.

В интервью радио 103FM Леви заявил: “Атака Нетаниягу против правоохранительной системы -  насильственная, и вышедшая за все рамки. Нетаниягу подстрекает и пытается подтолкнуть нас к гражданской войне, чтобы спастись от суда, мы этого не допустим”.

На вопрос корреспондента: “Вы вчера слышали, как Ганц сказал своим людям: Пожалуйста, никаких комментариев вообще”. Что здесь происходит?”

Леви ответил: “Ааах. Эта ужасная реакция. Ганц зарылся головой в песок, я могу только одно сказать: Ганц превратился в марионетку Нетаниягу.  Ему не поможет титул “альтернативного премьер-министра”. Мне кажется. что теперь он выполняет другую задачу: он не защищает верховенство закона, не защищает правоохранительную систему, не защищает юридического советника правительства. Все члены в Кахоль Лаван боятся пересечь эту границу. Мы - на проблемном перекрестке, есть подстрекательство к насилию, как поведет себя улица?”

На вопрос: “Вы полагает, что Нетаниягу на него надавил, сказал, чтобы он молчал?”

Леви ответил, что Ганц “спустил” Кахоль Лаван директиву, полученную от Нетаниягу: “Я боюсь, что они получили приказ. Я опасаюсь за будущее израильского общества. мы сделали огромный шаг к насильственному исходу - и я призываю всех остановиться”.

Леви посетовал: “Без того, чтобы атаковать Биби, он мог бы встать на защиту законности, сказать: судебная система важна для нас, эти границы не пересекают. А что делает он? - Прячет голову в песок. Так пятое правительство нетаниягу, так его правительство не может существовать”.

Леви также атаковал министра юстиции Ави Ниссенкорна, защитившего юридического советника правительства Авихая Мандльеблитта: “Это было слабо. Такими темпами Ганц пошлет товарищей по партии Кахоль Лаван на скамью подсудимых - сидеть рядом с Нетаниягу”.


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