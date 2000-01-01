25.05 11:01 MIGnews.com

Депутат Михаэли: атмосфера очень пугающая

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Депутат Кнессета Мейрав Михаэли прокомментировала события, окружающие открытие суда над премьер-министром Биньямином Нетаниягу.Специфически, Михаэли отозвалась о директиве бени Ганца . потребовавшего от членов партии Кахоль Лаван “помнить о достоинстве премьер-министра”.Михали заявила: “Я не вижу себя под его крыльями. То, что мы видели вчера - самый большой пример того, почему было запрещено входить в состав этого правительства. Атмосфера очень пугающая”.