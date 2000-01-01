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В РФ прокомментировали слухи об усталости Путина от Сирии 25.05 12:40   MIGnews.com

В РФ прокомментировали слухи об усталости Путина от Сирии

Координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин прокомментировал сообщения о якобы усталости России от происходящего в Сирии. Об этом ранее написал ряд СМИ.

По словам Саблина, это очередная попытка выдать желаемое за действительное. Он добавил, что западным партнерам важно, чтобы Россия ушла из Сирии. "Им хотелось бы, чтобы Россия и президент Владимир Путин устали, ослабели, сдались," - добавил он.

При этом Саблин подчеркнул, что Россия никогда не стремилась к войне, но при этом и никогда "не бросала поле боя, сославшись на усталость".

По словам депутата, Сирия выйдет победителем из продолжающейся войны при поддержке союзников и возродится.

До этого издание Newsweek сообщило, что в Москве могли "устать" от происходящего в Сирии. И теперь, для стабилизации ситуации в САР Россия будет вынуждена договориться с Западом.


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