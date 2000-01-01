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Антиизраильская политика Роджера Уотерса сыграла против него | Фото:25.05 10:41   MIGnews.com

Антиизраильская политика Роджера Уотерса сыграла против него

Британский музыкант Роджер Уотерс пожаловался на то, что его "запретили" на официальном сайте Pink Floyd и в социальных сетях. По его словам, это сделал его бывший напарник по группе Дэвид Гилмор.

В 5-минутном видео, выпущенном 19 мая, Уотерс сообщил, что разочарован запретом на использование официальной платформой Pink Floyd.



Роджер Уотерс, покинувший Pink Floyd в середине 1980-х годов, в последние годы стал сторонником антиизраильской политики. Он призывает "наказать" Израиль за "грехи против палестинцев" с помощью бойкота.

76-летний музыкант называет Израиль "государством апартеида" и однажды обвинил в использовании "нацистской пропагандистской деятельности". Он также критикуют любого, кто приезжает в Израиль на гастроли.

В связи с этим, Уотерса часто критикуют его коллеги музыканты. Например, Том Йорк, лидер Radiohead, обвинил его в неправильном использовании термина "апартеид", а встралийский музыкант Ник Кейв, в свою очередь, назвал позицию британца в отношении Израиля "трусливой и постыдной".


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