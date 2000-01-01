25.05 10:12 MIGnews.com

Следующая война закончится полным уничтожением Хизбаллы

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Вчера, 24 мая, минуло двадцать с момента вывода израильских войск из Южного Ливана.Те, кто сегодня командует бойцами на северной границе тогда были молодыми солдатами. Двое из них, полковник Йехуда Вах и полковник Рои Леви, командуют восточной и северной бригадами на границе Ливана. Они дали интервью 12-му каналу израильского ТВ.Вах говорит: “Я был просто молодым бойцом мы выполняли самые простые задачи. Охрана постов, засады и атаки. Видели врага - уничтожали его”. Полковник Леви добавляет: “Это было серьезным опытом для меня. Я понял, что такое бой. Это то, что меня создало”.Полковник Вах говорит: “Смотрите, что произошло за двадцать лет - тактическая организация, которая называется Хизбалла, сегодня превратилась в организацию с стратегическими возможностями. Есть факты, и они таковы - тактическая организация, использовавшая партизанские методы ведения войны превратилась в террористическую армию. Мы должны понять, где мы ошиблись? мы должны спросить с тех, кто принимал решения. Я вижу, где мы были тогда и где мы сейчас”.Но растут не только возможности Хизбаллы, получившей богатый опыт в ходе сирийской гражданской войны. Хизбаллы развивает идеи атак вглубь израильской территории , и даже пошла на конкретные шаги в этом направлении, создав комплекс террористических тоннелей, выходящих на израильскую территорию. Но ЦАХАЛ сорвал этот план - благодаря своим разведывательным и технологическим возможностям.Так Хизбаллу лишили стратегической инициативы. Полковник Вах говорит: “В настоящий момент нет тоннельной угрозы Государству Израиль. Хизбалла дважды подумает, прежде чем снова начать рыть. Она осознает, что у нас есть технологии и возможности, обеспечивающие нам господство не только в воздухе, но и под землей, и мы умеем очень хорошо замыкать цепи”.Несмотря на кажущееся затишье, война с Хизбаллой продолжается постоянно. ВВС атакуют базы и склады вооружений Хизбаллы в Сирии. И полковник Вах уверен, война на севере - лишь вопрос времени: ракеты и минометные снаряды в распоряжении Хизбаллы исчисляются тысячами. Они направлены вглубь Израиля. Я уверен в том, что конфронтация произойдет. С таким чувством я иду спать вечером, с таким чувством я встаю утром”.Полковник Леви предупреждает: “Если будут стрелять Катюшами по Хайфе - я не буду выбирать целей, ОК? Точка. Однозначно - те места, откуда они запускают ракеты будут уничтожены. В ходе следующей войны террористической армии будет нанесен смертельный удар. Следующая война закончится смертельным для Хизбаллы ударом - тотальным уничтожением ее сил. Они получат очень сильно”.