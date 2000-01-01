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Саар подал жалобу в Кнессет из-за слежки за его сыном | Фото:25.05 09:46   MIGnews.com

Саар подал жалобу в Кнессет из-за слежки за его сыном

Депутат "Ликуда" Гидеон Саар подал жалобу в Кнессет на неустановленное лицо, собирающее информацию о дошкольной деятельности его маленького сына, сообщают 12-й канал.

Согласно отчету, этот человек изучал, когда сына Саара приводили и увозили домой. Полиция была уведомлена и начала расследование, и уровень угрозы Саара был повышен. Саар подвергся волне оскорблений в Интернете с тех пор, как заявил, что будет противодействовать законодательству, предоставляющему премьер-министру Биньямину Нетаниягу иммунитет от судебного преследования.

В интервью на прошлой неделе, Саар стал первым законодателем в правящей партии, выступившим против заявленных премьер-министром планов выдвинуть закон, защищающий его от обвинительного заключения. "Этот закон дает нулевую выгоду и наносит максимальный ущерб", - заявил Саар в интервью 12-му каналу. Ряд законодателей "Ликуда" порицали Саара по поводу замечаний, в то время как партийные источники сообщили СМИ на иврите, что член Кнессета пытался свергнуть Нетаниягу.


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