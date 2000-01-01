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Болтон: `Северная Корея нарушила резолюции ООН` | Фото:25.05 08:06   MIGnews.com

Болтон: "Северная Корея нарушила резолюции ООН"

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил в субботу, 25 мая, что "без сомнения" недавние испытания Северной Кореей ракетных установок нарушили резолюции ООН.

"Резолюция ООН запрещает запуск любых баллистических ракет", - заявил Болтон на круглом столе в Токио в преддверии четырехдневного государственного визита Трампа в Японию. Ранее в этом месяце северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдал за запуском ранее непроверенного оружия.

Болтон добавил, что Вашингтон не изменит свою позицию по сравнению с той, которая была изложена на последнем саммите США и Северной Кореи в Ханое. Ожидается, что Трамп обсудит в Токио темы, начиная от ядерных ракет Северной Кореи и Китая и заканчивая двусторонней торговлей.


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