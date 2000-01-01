25.05 07:26 MIGnews.com

Сопредседатель BDS Бельгии войдет в новый парламент

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Крупное политическое движение в Бельгии поместило сопредседателя движения по бойкоту Израиля Бельгии в свой список федеральных выборов, обеспечив его место в парламенте.Бельгийская лига против антисемитизма, или LBCA, в четверг, 23 мая, опротестовала включение Саймона Мокукина, сопредседателя бельгийского движения BDS, в список кандидатов в регионе Брабант от левой партии Ecolo. Согласно многочисленным опросам, Ecolo и ее братская партия Groen действуют в федеральном парламенте Бельгии как один блок и могут стать одним из крупнейших в предстоящих выборах.Ни Ecolo, ни Groen официально не поддержали BDS, согласно заявлению президента LBCA Джоэла Рубинфельда. Но блок "готовится разместить в парламенте троянского коня антисемитизма", пишет Рубинфельд.В прошлом месяце всплыло видео представителя блока Ecolo-Groen, занимающегося вопросами дискриминации в Брюсселе, Сихаме Хаддиуи, показывающего, как она исполняет "кнель" - жест, изобретенный французским отрицателем Холокоста и антисемитом Дьедонне М'бала.Видео было снято несколько лет назад. Ecolo-Groen не предприняла никаких дисциплинарных мер в отношении Хаддиуи, которая сказала, что сожалеет о случившемся. Другой лидер партии из Брюсселя поделился в Facebook статьей 2017 года под названием "Бывший агент АНБ Эдвард Сноуден рассказывает, что глава Исламского государства работает на Израиль, США".