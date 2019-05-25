25.05 21:12 MIGnews.com

Яир Лапид: не позволим Нетаниягу стать Эрдоганом

ח"כ @yairlapid בהפגנת האופוזיציה: "תקשיב לכיכר ביבי, לא ניתן לך להיות ארדואן. לא! לא! לא! לא ניתן!" pic.twitter.com/bqKoI76R8Q — כאן חדשות (@kann_news) May 25, 2019

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Оппозиционный блок Кахоль Лаван вывел своих сторонников на демонстрацию “Защитный Щит Демократии”.Мероприятие проходит у Музея Тель-Авива.Организаторы сообщают: “Мы не позволим Нетаниягу превратить Кнессет в убежище для коррупционеров, ни один политик не должен быть защищен от критики и правосудия”.Демонстрация проходит под лозунгом: “Против немедленной опасности демократии и верховенству закона”. Лидеры оппозиции и организаторы демонстрации выступают против пакета законов, направленных на ограничение полномочий ( в их версии - ослабления) Верховного Суда. Ключевым в данном контексте является законодательная инициатива, согласно которой Кнессет повторным голосованием может преодолеть вето БАГАЦа на принятые им законы.Офер Шелах, депутат Кнессета от Кахоль Лаван сообщил: “Это - только первый выстрел нашей борьбы, которая продолжится в Кнессете, на улицах, в судах и в медиа, до тех пор, пока мы не разрушим убежище, которое построил себе Нетаниягу в офисе премьер-министра”.Один из лидеров блока Кахоль Лаван, депутат Кнессета Яир Лапид выступил перед демонстрантами, собравшимися “на защиту демократии” перед Музеем Тель-Авива.Политический деятель, обращаясь к премьер-министру, провозгласил: “Мы не дадим тебе тебе. Мы не дадим тебе. Послушай, что говорит площадь! Мы не позволим тебе стать Эрдоганом”.Лапид также выразил надежду “найти честных людей” в составе коалиции. Лапид сказал: “Мы ищем пять достойных людей, которые спасут страну. Пусть они проснуться и скажут: не ради этого мы шли в политику. Мы - не слуги Биби. Мы не позволим превратить нас в половые тряпки”.На демонстрации в Тель-Авиве также выступил лидер Кахоль Лаван Бени Ганц.Ганц сказал: “Есть те, кто пытается заменить власть народа властью фактически одного человека. Есть те, кто пытается поработить целую нацию в угоду собственным интересам. Биньямин Нетаниягу! Во время избирательной кампании ты говорил о безопасности Израиля, но сегодня ты занят в основном, личной безопасностью и личными интересами. Ты не можешь превратить Государство Израиля в частную вотчину или султанат”.Лидер партии Хадаш Айман Уда, первоначально отказавшийся принимать участие в демонстрации оппозиции “защитный щит демократии” в Тель-Авиве внезапно прозрел и решил присоединиться к мероприятию.Уда заявил: “Я приму участие в демонстрации сегодня вечером. Борьба против попыток Нетаниягу по разрушению демократического пространства - совместная борьба всех демократических сил. Это - единственная альтернатива деструктивной политике”.Отказ Уда участвовать в демонстрации резко критиковали члены оппозиции. Госпожа Шели Яхимович (Авода) заявила: “Чисто арабская демонстрация является ничем иным, как капитуляцией перед расизмом и подстрекательством правых, пляской под дудку радикализации”.