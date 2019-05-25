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`Защитный щит демократии`: ралли Кахоль Лаван в Тель-Авиве 25.05 20:01   MIGnews.com

"Защитный щит демократии": ралли Кахоль Лаван в Тель-Авиве

Оппозиционный блок Кахоль Лаван вывел своих сторонников на демонстрацию “Защитный Щит Демократии”.

Мероприятие проходит у Музея Тель-Авива.

Организаторы сообщают: “Мы не позволим Нетаниягу превратить Кнессет в  убежище для коррупционеров, ни один политик не должен быть защищен от критики и правосудия”.




Демонстрация проходит под лозунгом: “Против немедленной опасности демократии и верховенству закона”. Лидеры оппозиции и организаторы демонстрации выступают против пакета законов, направленных на ограничение полномочий ( в их версии - ослабления) Верховного Суда. Ключевым в данном контексте является законодательная инициатива, согласно которой Кнессет повторным голосованием может преодолеть вето БАГАЦа на принятые им законы.

Офер Шелах, депутат Кнессета от Кахоль Лаван сообщил: “Это - только первый выстрел нашей борьбы, которая продолжится в Кнессете, на улицах, в судах и в медиа, до тех пор, пока мы не разрушим убежище, которое построил себе Нетаниягу в офисе премьер-министра”.


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