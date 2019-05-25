25.05 20:01 MIGnews.com

"Защитный щит демократии": ралли Кахоль Лаван в Тель-Авиве

הפגנת האופוזיציה בתל אביב: המפגינים החלו להתאסף ברחבת המוזיאון - רבים מהם חובשים תרבושים טורקיים pic.twitter.com/whcuYPH390 — כאן חדשות (@kann_news) May 25, 2019

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Оппозиционный блок Кахоль Лаван вывел своих сторонников на демонстрацию “Защитный Щит Демократии”.Мероприятие проходит у Музея Тель-Авива.Организаторы сообщают: “Мы не позволим Нетаниягу превратить Кнессет в убежище для коррупционеров, ни один политик не должен быть защищен от критики и правосудия”.Демонстрация проходит под лозунгом: “Против немедленной опасности демократии и верховенству закона”. Лидеры оппозиции и организаторы демонстрации выступают против пакета законов, направленных на ограничение полномочий ( в их версии - ослабления) Верховного Суда. Ключевым в данном контексте является законодательная инициатива, согласно которой Кнессет повторным голосованием может преодолеть вето БАГАЦа на принятые им законы.Офер Шелах, депутат Кнессета от Кахоль Лаван сообщил: “Это - только первый выстрел нашей борьбы, которая продолжится в Кнессете, на улицах, в судах и в медиа, до тех пор, пока мы не разрушим убежище, которое построил себе Нетаниягу в офисе премьер-министра”.