"Защитный щит демократии": ралли Кахоль Лаван в Тель-Авиве

Демонстрация проходит под лозунгом: “Против немедленной опасности демократии и верховенству закона”. Лидеры оппозиции и организаторы демонстрации выступают против пакета законов, направленных на ограничение полномочий ( в их версии - ослабления) Верховного Суда. Ключевым в данном контексте является законодательная инициатива, согласно которой Кнессет повторным голосованием может преодолеть вето БАГАЦа на принятые им законы.
Офер Шелах, депутат Кнессета от Кахоль Лаван сообщил: “Это - только первый выстрел нашей борьбы, которая продолжится в Кнессете, на улицах, в судах и в медиа, до тех пор, пока мы не разрушим убежище, которое построил себе Нетаниягу в офисе премьер-министра”.