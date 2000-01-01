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`Нетаниягу уничтожает демократическое пространство` | Фото:25.05 18:10   MIGnews.com

"Нетаниягу уничтожает демократическое пространство"

Арабо-израильская партия объявила, что примет участие в ожидаемом в субботу вечернем массового митинга в Тель-Авиве в знак протеста против попыток законодательных мер, предоставляющих премьер-министру Биньямину Нетаниягу иммунитет от судебного преследования. Это последовало за растущим "шумом" со стороны левых законодателей по поводу предполагаемой неспособности партии "Кахоль Лаван" включить представителей неевреев в демонстрацию оппозиции.

Об этом в субботу, 25 мая сообщает The Times of Israel.

"Я выступлю сегодня вечером на демонстрации", - написал Айман Одех, председатель арабской фракции "Объединенный список" в Twitter.

"Борьба с попытками Нетаниягу уничтожить демократическое пространство - это общая борьба для всех демократических сил. Не может быть альтернативы коррумпированному и разрушительному правительству без широкого сотрудничества всех граждан - евреев и арабов. Только при таком сотрудничестве мы сможем заменить правительство, только таким образом мы сможем представить альтернативу его разрушительной политике", - подчеркнул арабо-израильский законодатель.


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