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Папа Франциск впервые назначил женщин в синод | Фото:26.05 02:04   MIGnews.com

Папа Франциск впервые назначил женщин в синод

В пятницу, 24 мая, Папа Франциск назначил женщин в ключевой департамент Ватикана впервые с момента его основания более 50 лет назад, и этот шаг приветствовали католические женские группы. Три монахини и одна мирянка были назначены советниками в отделении синодов, которое готовит крупные собрания епископов мира каждые несколько лет.

Папа Римский Павел VI основал Архиерейский Синод в 1965 году как орган, консультирующий пап. Представитель Ватикана сказал, что они были первыми женщинами-членами во всей истории. Двое итальянцы - сестра Алессандра Смерилли, профессор экономики, и Сесилия Коста, профессор социологии. Другие сестра Мария Луиза Берзоса Гонсалес из Испании и сестра Натали Беккварт из Франции.

"Это хорошая новость, потому что до сих пор не было структур, позволяющих женщинам оказывать влияние на синоды во время их подготовки", - сказала Зузанна Флиосовска, генеральный менеджер Voices of Faith, международной группы по защите интересов женщин в церкви.

Более половины из 1,3 миллиарда католиков мира составляют женщины, и число религиозных орденов женщин примерно в три раза больше, чем среди мужских.




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