25.05 14:06 MIGnews.com

Арабская коалиция нанесла удар по позициям хути в Йемене

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В субботу, 25 мая, Арабская коалиция нанесла удар по боевикам хути в йеменской провинции Хаджжа, передает корреспондент "Аль-Арабии".Согласно военным источникам, коалиция нацелилась на военный транспорт хути с оружием и боеприпасами, который направляется на фронты, контролируемые хути.Ранее в мае Арабская коалиция объявила о начале операции по военным целям хути в Йемене с целью "нейтрализации способности ополченцев хути совершать акты агрессии".Воздушные удары Коалиции наносят удары по складам оружия и постам хути в Сантане на горе Аттан.