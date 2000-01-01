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Арабская коалиция нанесла удар по позициям хути в Йемене | Фото:25.05 14:06   MIGnews.com

Арабская коалиция нанесла удар по позициям хути в Йемене

В субботу, 25 мая, Арабская коалиция нанесла удар по боевикам хути в йеменской провинции Хаджжа, передает корреспондент "Аль-Арабии".

Согласно военным источникам, коалиция нацелилась на военный транспорт хути с оружием и боеприпасами, который направляется на фронты, контролируемые хути.

Ранее в мае Арабская коалиция объявила о начале операции по военным целям хути в Йемене с целью "нейтрализации способности ополченцев хути совершать акты агрессии".

Воздушные удары Коалиции наносят удары по складам оружия и постам хути в Сантане на горе Аттан.


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