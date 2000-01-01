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Индонезия сняла ограничения на соцсети после протестов | Фото:25.05 15:05   MIGnews.com

Индонезия сняла ограничения на соцсети после протестов

В субботу, 25 мая, Индонезия сняла временные ограничения на некоторые функции в социальных сетях, после недавнего всплеска насилия, связанного с объявлением официальных результатов выборов, заявил представитель министерства связи.

Сэмюэл Абриджани Панджерапан, генеральный директор министерства информационных приложений, заявил на пресс-конференции, что социальные сети вернулись в нормальное русло.

Ограничения вступили в силу в среду, 23 мая, после начала беспорядков в столице Индонезии и протестов против победы президента Джоко Видодо. Восемь человек были убиты и более 900 ранены, причем власти заявляют о распространении в интернете фальшивых историй, приведших к разжиганию напряженности.


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