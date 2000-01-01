Мозес предупредил Нетаниягу о расследовании против Яира
В пятницу в репортаже 13 канала была показана возможная связь между двумя уголовными делами против премьер-министра Биньямина Нетаниягу, в делах 1000 и 2000. Об этом сообщает Times of Israel.
Согласно отчету, Арнон Мозес, издатель популярной ежедневной газеты Yedioth Ahronoth и сайта Ynet, однажды предупредил Нетаниягу, что журналисты изучают связи его сына Яира с миллиардером Джеймсом Пакером. Пакер - ключевая фигура в деле 1000, в котором Нетаниягу подозревают в получении незаконных подарков от Пакера и бизнесмена Арнона Милчана в обмен на продвижение их деловых интересов.
Мозес является подозреваемым в деле 2000, в центре которого лежит предполагаемая сделка между ним и Нетаниягу. Яир Нетаниягу, как сообщается, присутствовал на вечеринках в доме Пакера и отправился в круиз на его яхте. Пресс-секретарь Нетаниягу назвал репортаж "13 канала" "односторонней и искаженной утечкой".
В своих показаниях полиции, Хадас Кляйн, личный помощник Милчан и Пакера, рассказала о сомнительных просьбах семьи Нетаниягу. По словам генерального прокурора Авихая Мандельблита, премьер-министр и его жена получили подарки на сумму 701 146 шекелей (195 000 долл. США), 477 972 шекеля (130 000 долл. США) на сигары, шампанское и ювелирные украшения от Милчана и 229 174 шекеля (75 000 долл. США) от Пакера.
Подробности свидетельских показаний по делу стали раскрываться в последние дни после того, как адвокаты Нетаниягу собрали материалы после более чем месяца отказа принять их. Они утверждали, что задержка была вызвана нерешенными проблемами с оплатой их услуг.
Мандельблит в среду согласился отложить предварительное слушание дела Нетаниягу по трем уголовным делам почти на три месяца с первоначального срока 10 июля до 2-3 октября. Помимо дел 1000 и 2000, в которых Нетаниягу обвиняли в мошенничестве и злоупотреблении доверием, ему также предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием в деле 4000, также известном как расследование коррупции Безека.