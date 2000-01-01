25.05 11:27 MIGnews.com

Министр здравоохранения баллотируется в премьер-министры

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Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил в субботу, 25 мая, что он примет участие в выборах, чтобы стать следующим лидером Консервативной партии. Это пятый кандидат, заявивший, что баллотируется на смену Терезе Мэй в качестве премьер-министра.Хэнкок следует за бывшим министром иностранных дел Борисом Джонсоном, который считается фаворитом, нынешний министр иностранных дел Джереми Хант, министр международного развития Рори Стюарт и бывший министр труда и пенсий Эстер МакВей присоединилась к выборам."Я собираюсь стать следующим премьер-министром, потому что от всего сердца верю, что нам нужен лидер на будущее, а не только сейчас", - сказал Хэнкок радио BBC."Конечно, мы должны соврешить Брексит, и я сделаю это".Мэй сказала в пятницу, что она уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Оппозиционная лейбористская партия заявила, что хочет провести выборы как можно скорее. Финансовый представитель лейбористской партии Джон Макдоннелл подтвердил в субботу, что партия получит вотум недоверия правительству, если окажется, что оно может пройти.