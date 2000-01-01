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Ночная драма в Гистадруте: подсчет голосов остановлен 25.05 07:36   MIGnews.com

Ночная драма в Гистадруте: подсчет голосов остановлен

Судья Эйтан Орнштейн приказал немедленно прекратить подсчет избирательных бюллетеней на выборах в Гистадруте.

Орнштейн принял решение, рассмотрев петицию депутата Кнессета шели Яхимович. Депутат утверждает, что во время выборов зафиксировано много нарушений и мошенничество.

Орнштейн также потребовал, чтобы Ави Ниссенкорн, о победе которого на выборах 24 мая сообщили СМИ, до 12:00 сегодняшнего дня представил ответ суду. В 12 часов пройдет судебное заседание, на котором будут выслушаны обе стороны.

Значение приказа судьи в том, что подсчет голосов приостановлен до того момент, как пройдет еще одно судебное заседание 26 мая.

Яхимович утверждает, что речь идет о “самых коррумпированных выборах”, и что в ходе голосования были зарегистрированы вскрытия избирательных урн,, шантаж избирателей и недостаток бюллетеней. Подсчет голосов осуществлялся в отсутствие председателя избирательной комиссии. нарушения процедуры голосования зафиксированы на более чем 500 избирательных участках.

Судья Орнштейн, ввиду срочности и неотложности дела, рассмотрел его ночью 25 мая и принял решение о приостановке подсчета голосов не выходя из дома.
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