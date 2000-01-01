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Юлия Малиновская: Если система не работает – ее меняют 26.05 05:18   MIGnews.com

Юлия Малиновская: Если система не работает – ее меняют

Депутат Кнессета Юлия Малиновская (НДИ) призвала министра строительства Йоава Галанта разобраться со скандальной халатностью чиновников ведомства. По ее словам, она получает многочисленные жалобы и обращения пожилых граждан, не получивших полагавшуюся им по закону помощь в выплате ипотечной ссуды.

"Представители Минстроя повторяют вновь и вновь: пожилые люди не должны ни о чем беспокоиться, полагающаяся помощь будет начисляться автоматически. Не нужно обращаться ни в ипотечные банки, ни в министерство. Но мы уже видели, что эта система не работает, и тысячи людей остаются за бортом, не получая полагающиеся им по закону деньги. Есть все основания опасаться того, что после начала действия новой программы помощи в выплате ипотеки, пожилые люди не смогут получить ретроактивные выплаты по программе, которая действовала с 2008 года, если они до сих пор не обратились в министерство. Единственный виновник в сложившейся ситуации - министерство строительства, работники которого проявили халатность. По данным Национального совета по экономике, право на помощь имели 10.000 граждан. Из них получили помощь только 1.400 человек. Оставшиеся суммы, не перечисленные льготникам, были возвращены в государственный бюджет", - подчеркнула Юлия Малиновская.

Малиновская также отметила, что до сих пор существуют серьезные проблемы с предоставлением информации на разных языках в телефонной службе министерства строительства. Несмотря на многочисленные обещания, уровень обслуживания остался прежним, а часы работы не были увеличены.

Депутат от НДИ призвала всех, кто соответствует критериям программы, позвонить в информационную службу министерства строительства по телефону 1-800-800213 или 1-800-800214 и потребовать выплатить им полагающуюся сумму ретроактивно.

пресс-службе партии НДИ
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