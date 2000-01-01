25.05 19:54 MIGnews.com

Правительство Израиля временно возглавит Зеэв Элькин

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Сегодня вечером премьер-министру Израиля Биньямин Нетаниягу проведут медицинскую процедуру по разбиванию камней в почках на мелкие кусочки. Процедура будет проводиться под общей анестезией.На протяжении всей процедуры премьера будет сопровождать его личный врач Цви Берковиц.В то время, пока Нетаниягу будет находиться под наркозом временно обязанности премьер-министра будет исполнять министр абсорбции Зеэв Елкин.