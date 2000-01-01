Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Правительство Израиля временно возглавит Зеэв Элькин 25.05 19:54   MIGnews.com

Правительство Израиля временно возглавит Зеэв Элькин

Сегодня вечером премьер-министру Израиля Биньямин Нетаниягу проведут медицинскую процедуру по разбиванию камней в почках на мелкие кусочки. Процедура будет проводиться под общей анестезией.

На протяжении всей процедуры премьера будет сопровождать его личный врач Цви Берковиц.

В то время, пока Нетаниягу будет находиться под наркозом временно обязанности премьер-министра будет исполнять министр абсорбции Зеэв Елкин.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:02
В Афинах взорвалась машина с экс-премьером Греции внутри
20:46
Насралла: Саудовская Аравия дала Трампу денег для сионистов
19:31
Израиль на 25% сократит поставки электричества в сектор Газа
19:15
Трамп и Макрон договорились
18:35
Мэр Манчестера: Террорист был не мусульманином
17:56
В Газе ведут прямую трансляцию казни убийц Мазена Фукаха
17:37
Публичная встреча арабских политиков с израильским министром
16:58
Иран построил третий подземный ракетный завод
16:26
Шелдон и Мириам Адельсон дали показания по делу против Биби
16:19
Ущерб от вируса WannaCry оценили в $1 млрд
15:54
Полиции Израиля хотят подарить "Боинг-737"
15:40
В Бен-Гурион разрешат работать всем такси Израиля
14:53
Гитарист Rolling Stones перенес операцию
14:15
Москва: задержаны члены ИГ, готовившие теракты на транспорте
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus