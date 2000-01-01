25.05 19:54 MIGnews.com
Правительство Израиля временно возглавит Зеэв Элькин
Сегодня вечером премьер-министру Израиля Биньямин Нетаниягу проведут медицинскую процедуру по разбиванию камней в почках на мелкие кусочки. Процедура будет проводиться под общей анестезией.
На протяжении всей процедуры премьера будет сопровождать его личный врач Цви Берковиц.
В то время, пока Нетаниягу будет находиться под наркозом временно обязанности премьер-министра будет исполнять министр абсорбции Зеэв Елкин.
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