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Трамп и Макрон договорились 25.05 19:15   MIGnews.com

Трамп и Макрон договорились

В Бельгии состоялась встреча двух президентов - Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона, ставшая для лидеров США и Франции первой на их должностях. В ходе рабочего ланча в резиденции американского посла в Брюсселе президенты обсудили борьбу с террористической организацией ISIS и договорились укреплять союзные отношения между двумя государствами.

"Лидеры согласились, что критически важно разгромить ISIS в Ираке и Сирии. Президент Трамп обсудил свою недавнюю поездку в Саудовскую Аравию и Израиль и свою надежду на мир на Ближнем Востоке. Оба лидера подтвердили, что будут поддерживать и выстраивать и без того крепкий союз между США и Францией", — говорится в опубликованном заявлении Белого дома.

Трамп поблагодарил Макрона за участие Франции в контртеррористических операциях НАТО в Африке, но призвал его выполнять финансовые обязательства Парижа в рамках альянса и добиваться того, чтобы НАТО было "сосредоточено на борьбе с терроризмом".
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